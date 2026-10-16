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Narginli Sona belgeseli esir Türk askerlerine Azerbaycan halkının yardımını anlattı

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Narginli Sona belgeseli esir Türk askerlerine Azerbaycan halkının yardımını anlattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Medeniyet Bakanlığının desteklediği 'Narginli Sona', Ankara'da Yerli Düşünce Derneği'nde gösterildi. Belgesel, Nargin Adası'nda esir tutulan Türk askerlerine Azerbaycan halkının yardımını ve Sona Hacıyeva'nın fedakarlığını anlatıyor.

1. Dünya Savaşı sırasında Nargin Adası'nda esir edilen Türk askerlerine Azerbaycan halkının gösterdiği dayanışma ve fedakarlığı anlatan filmin özel gösterimi, Yerli Düşünce Derneği'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Medeniyet Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen ortak yapım 'Narginli Sona' belgesel filmi, Ankara'da izleyiciyle buluştu. 1. Dünya Savaşı sırasında Nargin Adası'nda esir edilen Türk askerlerine Azerbaycan halkının gösterdiği dayanışma ve fedakarlığı anlatan filmin özel gösterimi, Yerli Düşünce Derneği'nde gerçekleştirildi.

Sona Hacıyeva'nın hikayesi

Türk-Azerbaycan ortak yapımı belgesel, Bakü'nün zengin ve nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan Sona Hacıyeva'nın hikayesi üzerinden esir düşen Türk askerlerinin durumlarını beyaz perdeye taşıyor. Belgesel, Sarıkamış cephesi dahil, 1. Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşerek Bakü açıklarındaki Nargin Adası'na götürülen binlerce Osmanlı askerinin susuzluk, açlık ve hastalıkla geçen zorlu yaşam mücadelesini gün yüzüne çıkarıyor.

Esir Türk askerlerini kurtarmak için hayatını riske attı

Türk esirlerin durumunu öğrendikten sonra hayatını riske atarak büyük bir insani yardım faaliyeti başlatan Sona Hacıyeva, bir yandan adaya gizlice yiyecek, giyecek ve ilaç ulaştırarak esir Türk askerlerine yardım ederken diğer yandan da yüzlerce Türk subayının adadan kaçırılmasına öncülük ediyor.

Azerbaycan halkının Türk askerine gösterdiği büyük fedakarlık

Azerbaycan halkının o dönem sergilediği büyük insanlık dersine vurgu yapan belgesel, en zorlu şartlar altında dahi Azerbaycan Türklerinin, Osmanlı askerlerini Ada'dan kaçırmak, onlara yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım ulaştırmak için gösterdiği büyük fedakarlığı günümüze taşıyor. 'Narginli Sona', iki kardeş halk arasındaki sarsılmaz bağları ve dayanışmayı gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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