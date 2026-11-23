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Nallıhan Devlet Hastanesi'nde uzman doktor sayısı artırıldı, hizmet üniteleri genişletildi.

Nallıhan Devlet Hastanesine Uzman Doktor Serkan Aydoğan'ın başhekim olarak atanmasının ardından yeni doktor görevlendirmeleri de yapıldı.

İl merkezine uzak olan ve yaşlı nüfusun fazla olduğu ilçeye, kardiyoloji, fizik tedavi, dahiliye ve ruh sağlığı alanlarında atama yapıldı.

Başhekim Aydoğan, yaptığı açıklamada, güçlü bir kadroyla vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA