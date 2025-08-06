Müzisyen Selçuk Alagöz'ün Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz'ün cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Merhum müzisyen Alagöz için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Alagöz'ün ailesi ve yakınları ile sanatçı Nejat Alp, oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun da arasında olduğu sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Oyuncu Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Alagöz'ün çok yakın aile dostu olduğunu söyledi.

Birlikte büyüyüp, birlikte eğlendiklerini ifade eden Papuççuoğlu, "Yurt içi ve yurt dışında çok anılarımız var. Sırası gelen gidiyor. Son dönemlerde rahatsızlıkları onu çok yordu. Ama müziğe olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. O gerçek bir müzik adamıydı. Nurlar içerisinde yatsın. Çok üzgünüz, elden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Daha sonra Alagöz'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan Selçuk Alagöz için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, törenin ardından da cenazenin ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Alagöz, önceki gün fenalaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmış, durumu ağırlaşan Alagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Müzisyen ve besteci Alagöz, Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Çınarları" projesi kapsamında 2021'de fotoğraflanmıştı.