Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı İstanbul'da Düzenlenecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve İLKE Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferans, çağdaş Müslüman düşüncesine ilişkin anlayışın ve etkileşimin derinleştirilmesini hedefliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve İLKE Vakfı tarafından yayımlanan Platform Dergisi'nin ortaklaşa düzenlediği Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı, 18-19 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bulunan İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) "Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce" projesi toplamda 11 ciltlik bir kitap seti olarak bu sene tamamlandı ve okuyucularla buluştu. Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın yürütücüsü olduğu projede Türk düşüncesinden Hint Alt Kıtasına, Balkanlar'dan Sahra Altı Afrika'ya çağdaş dönemde bütün Müslüman toplulukların ürettikleri düşünce akımları uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

Projeden hareketle düzenlenecek konferans Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, sunumlar ve oturumlarla etraflıca ele alacak. Konferans sayesinde, çağdaş Müslüman düşüncesine ilişkin anlayışın ve etkileşimin derinleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Konferans, Müslüman toplulukları dünya genelinde etkileyen sosyal, ekonomik ve kültürel meseleleri 8 farklı oturumda alanın uluslararası uzmanlarıyla masaya yatırmayı hedefliyor.

Konferansın açılış konuşmalarını İLKE Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, İSAM Başkanı Mürteza Bedir ve YTB Başkanı Abdullah Eren yapması bekleniyor. Ayrıca, Wadah Khanfar, Mukhtar Shinqiti, Salman Sayyid, Sari Hanafi, Ovamir Anjum, Adeel Malik gibi tanınmış birçok bilim insanı ve düşünür de konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

"MÜSLÜMAN ENTELEKTÜELLER ARASINDAKİ İLİŞKİ VE İŞ BİRLİĞİNİ FARKLI OTURUMLARDA ELE ALIYORUZ"

Konferansla ilgili açıklamalarda bulunan İLKE Yönetim Kurulu Başkanı ve kitap serisinin editörü Lütfi Sunar, "Uzunca zamandır Türkiye'de böyle üst düzey bir konferans düzenlenmedi. Dünyanın farklı yerlerinden bu kadar nitelikli katılımcıların olduğu bir konferans olmadı. Demokratikleşme, insan hakları, katılım, modernite karşısında alınan tavırlar, sosyal grupların konumu ve işleyişi, Müslüman entelektüeller arasındaki ilişki ve iş birliği gibi konuları özel olarak farklı oturumlarda ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca konferans, Müslüman dünyadaki sorunları, trendleri ve süregelen gelişmeleri kapsayıcı bir pencereden ele alacak. Müslüman dünyanın çok yönlü kültürlerini ve fikirlerini idrak etmeyi amaçlayan konferansta, çağdaş düşüncenin farklı yönlerini inceleyerek, günümüzün karmaşık gerçeklerine uygun bakış açıları ve çözümler sunmayı hedefliyor. 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce konferansı, dünyanın dört bir yanından entelektüelleri, akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefliyor.