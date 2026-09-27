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Muğla Menteşe'de boğa güreşlerini yağışa rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri festivalini yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kötekli Mahallesi'ndeki güreşlerde yaklaşık 100 boğa mücadele etti; yağışlı havaya rağmen vatandaşlar güreşleri kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinden takip etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri festivalini yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Kötekli Mahallesi'ndeki güreşlerde Muğla ve ilçelerinden getirilen yaklaşık 100 boğa mücadele etti.

Yağışlı havaya rağmen festivale ilgili gösteren vatandaşlar güreşleri kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinden takip etti.

Saha çevresinde, sahiplerinin elinden kaçabilecek boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik önlemleri alındı.

Güreşlerin ardından boğaları birbirinden ayırmaya çalışan sahipleri ve saha görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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