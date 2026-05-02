Muğla'da 3. Bodrum Uluslararası Hıdırellez Şenliği başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" başladı.

Kumbahçe Muhtarlığı ve Bodrum Mandalin Çiçeği Derneğince düzenlenen şenliğe Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Paşatarlası sahilindeki etkinlik alanında sona erdi.

Rengarenk kıyafetlerle katılan grupların gösteriler sunduğu etkinlikte, "Hıdırellez'de engel yok, birlik var" teması ile özel bireylerle ilgili farkındalık oluşturulması için yarışmalar da düzenlendi.

Kaymakam Böke, etkinlikteki konuşmasında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin amacının dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Böke, "Bu programda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağlık, birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Şehrimiz çok güzel bir sezon geçirir." dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Zehra Bilgin ise 3'üncüsünü düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını, şenliğin güzel ve iyi niyetlerle başladığını söyledi.

Temsili "Hızır ile İlyas buluşması"nın da yer aldığı bazı ritüellerin gerçekleştirileceği şenlikte yerel sanatçıların konserleri, yarışmalar, atölyeler ve söyleşiler de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Osman URAS
Canlı anlatım: Samsun'da dördüncü gol ve kırmızı kart geldi! Galatasaray'a büyük şok

Samsun'da Galatasaray'a üst üste büyük şok! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler

Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Sır dolu olay! Aracın içine bakan arkadaşları dehşetle karşılaştı
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler

Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi