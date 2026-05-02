Muğla'da 3. Bodrum Uluslararası Hıdırellez Şenliği başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" başladı.

Kumbahçe Muhtarlığı ve Bodrum Mandalin Çiçeği Derneğince düzenlenen şenliğe Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Paşatarlası sahilindeki etkinlik alanında sona erdi.

Rengarenk kıyafetlerle katılan grupların gösteriler sunduğu etkinlikte, "Hıdırellez'de engel yok, birlik var" teması ile özel bireylerle ilgili farkındalık oluşturulması için yarışmalar da düzenlendi.

Kaymakam Böke, etkinlikteki konuşmasında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin amacının dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Böke, "Bu programda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağlık, birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Şehrimiz çok güzel bir sezon geçirir." dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Zehra Bilgin ise 3'üncüsünü düzenledikleri etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını, şenliğin güzel ve iyi niyetlerle başladığını söyledi.

Temsili "Hızır ile İlyas buluşması"nın da yer aldığı bazı ritüellerin gerçekleştirileceği şenlikte yerel sanatçıların konserleri, yarışmalar, atölyeler ve söyleşiler de düzenlenecek.