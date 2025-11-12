Muazzez Abacı'nın Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Abacı'nın vefatından dolayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı'nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefat haberinin ardından NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden, duyguyu ve zarafeti her notada yaşatan, yorumunun gücüyle gönüllere dokunan Muazzez Abacı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Değerli Devlet Sanatçısı Sayın Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğimizin usta yorumcusu ve güçlü sesi Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Abacı, 1970'li yıllardan itibaren sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı. Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan 'devlet sanatçısı' unvanına 1998'de layık görüldü.

Kariyeri boyunca birçok albüm çıkaran sanatçı, 'Geceler', 'Bir Teselli Ver', 'Kalbimi Kıra Kıra' gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik üslubuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.