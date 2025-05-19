MS Farkındalık Konseri Büyük İlgi Gördü

MS Farkındalık Konseri Büyük İlgi Gördü
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Bursa'da düzenlenen 'MS Çözümsüz Değildir' farkındalık konserinde, Meşk-i Huzur Korosu ve Bursa Yaren Halk Oyunları izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser, Türk Sanat Müziği eserleri ile sona erdi.

Bursa MS Derneği ve Anadolu İncisi Kültür Sanat Derneği tarafından "MS Çözümsüz Değildir" farkındalık konseri düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri koro şefi Arzu Erhan yönetti.

Konserde, Meşk-i Huzur Korosu ve Bursa Yaren Halk Oyunları performans sergiledi. Konserde Türk Sanat Müziği'nden seçme eserler koro tarafından seslendirildi.

Konser sonunda koro ve şef müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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