Denizli'de Halk Oyunları Gecesi Büyük İlgi Gördü

Denizli Müftü Ahmet Hulusi İlkokulunda, 2 dün boyunca devam eden Geleneksel Halk Oyunları Geceleri büyük ilgi gördü.

Denizli - Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu tarafından 11 yıldır aralıksız düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları Gecesi, bu yıl da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gece süren etkinlikte öğrenciler, farklı yörelere ait halk oyunlarını sahneledi. Gecede sahne alan öğrencilerin performansı velilerden büyük alkış aldı. Salonu dolduran velilerin yoğun ilgisi, etkinliğin okul ve aile iş birliğinin güçlü bir örneği olduğunu gösterdi.

Okul Müdürü Ayhan Sürek, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, okulun mevcut imkanlarıyla öğrencilere kendilerini rahatça ifade edebilecekleri uygun ortamlar sunmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Sürek, "Öğrencilerimizin sahnede özgüvenle yer alması, hem onların kişisel gelişimi hem de velilerimizin memnuniyeti açısından bizi mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler, okul-aile iletişiminin canlı tutulmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedefleriyle de örtüştüğüne dikkat çeken Sürek, modelin "erdem-değer-eylem" bütünlüğü içinde öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetişmesini amaçladığını hatırlattı. Halk oyunları gecesinin, öğrencilerin kültürel mirası tanıması, takım çalışması becerisi kazanması ve toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirmesi açısından modelin "köklerden geleceğe" ilkesine hizmet ettiğini ifade etti.

11 yıldır geleneksel hale gelen etkinliğin, öğrenci, öğretmen ve velilerin ortak emeğiyle her yıl daha geniş bir katılımla sürdürüleceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı