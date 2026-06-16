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Kazak Türklerinin geleneksel yöresel kıyafetleri ile ünlü 'Kartal Dansı'nı sahnelediler

Kazak Türklerinin geleneksel yöresel kıyafetleri ile ünlü 'Kartal Dansı'nı sahnelediler
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Bilecik'te anaokulu öğrencileri, Kazak Türklerine ait geleneksel kıyafetlerle dünyaca ünlü Kartal Dansı'nı tarihi mekanlarda sergileyerek büyük beğeni topladı.

Bilecik'te bir anaokulu öğrencileri dünyaca ünlü 'Kartal Dansı'nı Kazak Türklerinin geleneksel yöresel kıyafetlerini sahnelerken, büyük beğeni topladılar.

Bilecik Mor Mavi Anaokulu öğrencileri kentin tarihi yerlerinden olan Şeyh Edebali Külleyesi ve Saat Kulesi'nde unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Kazak Türklerinin geleneksel yöresel kıyafetlerini büyük bir özenle giyen öğrenciler, dünyaca ünlü 'Kartal Dansı'nı tarihi yerlerde sahneledi. Müzik eşliğinde sergilenen dans gösterisinde miniklerin birbirleriyle olan senkronizasyonu büyük beğeni topladı. Gösterinin özellikle Kazakistan başta olmak üzere farklı ülkelerde de ilgi görürken, okul sahibi Aliye Ayaz, kültürel bağları güçlendiren bu özel gösteri, uluslararası düzeyde de takdir topladığı söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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