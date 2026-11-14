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Milas'taki Zeus Lepsynos Tapınağı 900 mimari blok incelenerek ayağa kaldırıldı

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Milas'taki Euromos Antik Kenti'nde bulunan Zeus Lepsynos Tapınağı, 2015'te başlayan restorasyonla ayağa kaldırıldı; yaklaşık 900 mimari bloğun yüzde 70'i özgün yerlerine yerleştirildi. Çalışmanın Euromos'un tanıtımına ve Milas'ın kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılarak kültür turizmine kazandırıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta Selimiye Mahallesi sınırları içinde, Kızılbayır Dağı eteklerinde yer alan Euromos Antik Kenti, Karya Bölgesi'nin önemli yerleşimleri arasında bulunuyor.

Tarih boyunca farklı isimlerle anılan kent, Roma İmparatorluk Dönemi'nde gelişerek önemli bir yerleşim haline geldi.

Antik kentte ilk kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütülüyor.

Euromos'ta Zeus Lepsynos Tapınağı'nın yanı sıra agora, tiyatro, hamam, kent surları, nekropol alanları ve şapel kalıntıları bulunuyor.

Yaklaşık 900 mimari blok incelendi

Roma İmparatorluk Dönemi'nde, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı'nın restorasyon süreci, 2015 yılında rölöve çalışmaları ile mimari blokların numaralandırılıp kataloglanmasıyla başladı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 mimari blok tek tek incelendi. Blokların yaklaşık yüzde 70'i antik dönemdeki özgün yerlerine yerleştirilirken kullanılamayacak durumdaki parçaların yerine bölgedeki mermer ocaklarından getirilen yeni bloklar kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumunun destek verdiği restorasyon projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütüldü.

Sütunlarının bir bölümü bugüne kadar ulaşan tapınağın restorasyonunun tamamlanmasıyla antik yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

İmparator Hadrianus döneminde inşa edildiği değerlendirilen tapınağın yeniden ayağa kaldırılmasının Euromos Antik Kenti'nin tanıtımına ve Milas'ın kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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