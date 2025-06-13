Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu, yılsonu sergisini görsel sanatlar ve teknoloji tasarım öğretmenlerinin öncülüğünde düzenledi. Sergide, öğrencilerin yıl içinde yaptıkları eserler sergilendi ve katılımcılardan tam puan aldı.

Trabzon'un Of ilçesindeki Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu sergisi düzenlendi.

Okul salonunda organize edilen serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, Okul Müdürü Soner Kalkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Halit Hacıkeleşoğlu ve Teknoloji Tasarım öğretmenleri İnci Tiryaki ve Zühal Yılmaz öncülüğünde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl içinde yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Kabahasanoğlu, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, "Birbirinden güzel ve anlam içeren bir sergi olmuş. Seçilen konular, yapılan eserler güncel konuları ihtiva etmesi de ayrıca çok anlamlı. Öğrencilerimizin eline emeğine sağlık. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Kültür Sanat
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