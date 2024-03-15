Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif Yeniden Ziyarete Açıldı
Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı. Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı. Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı. Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek. Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.
Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı.
Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.
Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı.
Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.
Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.