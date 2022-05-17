Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi

AA - Aleyna Coşkun - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Mersin Üniversitesi 30. yıl etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi

Mersin Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında konserler gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve 26. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında konserler gerçekleştirildi.

Etkinlik Yenişehir Kampüsü Nevit Kodallı Uygulama ve Araştırma Merkezi Konser Salonunda düzenlenen "Barok Kolaj Konseri" ile başladı.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı ASD korosunun sahne aldığı konserde, koro şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Betül Yarar üstlendi.

Pera müzik grubunun Mersin Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlediği konserle devam eden etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren gruba eşlik eden katılımcılar, yaktıkları telefon ışıklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik kapsamında 2 konser daha verilecek.

AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat

Mersin Üniversitesi, Nevit Kodallı, Yenişehir, Konser, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title