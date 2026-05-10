Mersin'de "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerle buluştu

Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Carmina Burana' sahne kantatı, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sanatseverlerle buluşturuldu. Konserde MDOB orkestrası ve çocuk korosu da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerle buluşturuldu.

Mersin Devlet Opera ve Balesince (MDOB) festival kapsamında Mersin Kültür Merkezi'nde beğeniye sunulan sahne kantatına sanatseverler ilgi gösterdi.

Sunay Muradov yönetiminde MDOB orkestrası ve korosunun sahne aldığı konserde, sanatçıların performansına MDOB Çocuk Korosu da eşlik etti.

Konserde soprano Ecem Arıcasoy Yazoğlu, tenor Devrim Demirel ve bariton Faik Mansuroğlu yer alırken, konzertmeister olarak ise Marina Kvlivdze görev yaptı.

Müzikal anlatımla öne çıkan "Carmina Burana" sahne kantatı sanatseverlerden beğeni aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
