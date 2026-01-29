Haberler

Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilinde çocuklara karda kayma ve eğlence imkanı sunuyor. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yayla, kış manzarasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilindeki çocuklara kar eğlencesi yaşatıyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yayla, kar yağışı sonrası yarıyıl tatilindeki çocukları ve ailelerini ağırlıyor.

Aileleriyle 1650 rakımlı yaylaya giden çocuklar, poşet ve leğenlerle karda kayarak tatilin tadını çıkarıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kış manzarasıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Çocuklarıyla Sertavul Yaylası'nda vakit geçiren Recep Büyüktatlı, AA muhabirine, kar yağışına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Çocuklarının karda vakit geçirip eğlendiğini anlatan Büyüktatlı, yaylanın kış tatili için bölgedeki en iyi alternatiflerden biri olduğunu dile getirdi.

Halime Deryal da yaylanın kar yağışı sonrası güzel bir manzaraya büründüğünü belirterek, "Çocuğumuzun kar görmesini çok istedik. En uygun yer burasıydı. Kayarken çok mutlu oldu." dedi.

Eda Zeynep Düz (10) ise ailece etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Karda kaymak çok eğlenceli. Ailecek güzel bir etkinlik yapmış olduk. Ortam çok güzel, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Kültür Sanat
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi