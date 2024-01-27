Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Tosca'yı sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), opera sanatının en önemli dramatik eserlerinden biri olarak değerlendirilen İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenen eserin orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas yaptı.

Rejisörlüğü Kenan Korbek'e ait olan eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Tarı Deniz, koro şefliğini Anıl Aydın ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz üstlendi.

Yaklaşık 2 saat süren 3 perdelik eser, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.