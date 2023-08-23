Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli'de 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fındıkpınarı ve Akarca mahallelerinde 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri düzenledi. Etkinliklere çocuklar ve yetişkinler yoğun ilgi gösterdi.

'Her Köy Bizim Köyümüzdür' sloganıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bu defa Mezitli'ye bağlı Fındıkpınarı ve Akarca mahallelerinde gerçekleştirilen, 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliklerine çocukların yanı sıra yetişkinler de yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk gösterilerinden resim yapmaya, halat çekmeden geleneksel oyunlara kadar birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Ailelerin de keyifli zaman geçirdiği etkinlikte çocuklara balon, oyuncak, boyama kitabı ve boya kalemlerinin yanı sıra, lezzetli ikramlıklar da dağıtıldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Hatice Çekok, hem küçüklerin hem de büyüklerin çok eğlendiğini belirterek, "Bu şenliğe geçen sene de katılmıştık. Kırsal kesimlerde yaşayan çocukların, her zaman bu tür etkinliklere katılma şansı olmuyor. Bu şenlik olmasaydı, çocuğum evde tek başına oynayacaktı. Kısacası hem küçükler, hem de biz büyükler için güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kırsalda yaşayan çocuklar için etkinlik düzenlemesinin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade eden Muhammet Kapıcı ise "Yaylaya gelen ve sıkılan çocuklar için, çok verimli bir etkinlik oldu. Köylerde bu tür şenliklerin düzenlenmesi ve çocukların davet edilmesi çok güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini takip ediyoruz. Çalışmalarını takdir ettiğimiz, çok aktif bir belediye" diye konuştu. - MERSİN