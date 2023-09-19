Merakla Beklenen 'Çok Aşk' Filminin Fragmanı 5 Günde 5 Milyon İzlenmeye Ulaştı
Uğur Yücel, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Çok Aşk' filmi, 27 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek. Filmin fragmanı ise 5 günde 5 milyon üzerinde izlenme sayısına ulaştı.
Aylardır merakla beklenen filmin fragmanı 5 günde 5 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı.
Oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı "Çok Aşk" filmi 27 Ekim'de sinemalarda.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat