Menemen'de Hıdırellez etkinliği düzenlendi

İzmir'in Menemen ilçesinde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Menemen Belediyesince Ahıhıdır Mahallesi'nde kurulan etkinlik alanında halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi ritüeller gerçekleştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Hıdırellezin binlerce yıllık bir gelenek olduğunu ve toplumun tüm kesimlerini birleştirdiğini ifade ederek, "Bu özel günü hemşehrilerimizle bir arada kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her bir vatandaşımıza ulaşmak, hayatlarına dokunmak için çalıştık. Bu kenti gönül birliğiyle yönetiyoruz." dedi.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ile sanatçı Kibariye de sahne aldı.

Programa AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.