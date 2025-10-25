Haberler

Melek Tartan İçin Anma Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
İzmir Devlet Tiyatrosu'nun eski sanatçılarından 90 yaşında hayatını kaybeden Melek Tartan için bir anma programı gerçekleştirildi. Oğlu Hakan Tartan, annesinin sanat aşkının hiç bitmediğini vurgulayarak, tiyatronun onun hayatındaki önemini anlattı.

İzmir'de 90 yaşında hayatını kaybeden İzmir Devlet Tiyatrosu eski sanatçılarından Melek Tartan için anma programı düzenlendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi bahçesinde düzenlenen törene sanatçının oğlu eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Hakan Tartan, annesinin sanat aşkının son güne kadar hiç bitmediğini anlattı.

Annesinin sanat düşkünü olduğunu ve hayatının her anında sanatla iç içe yaşadığını belirten Tartan, "Devlet Tiyatrosu ve tiyatroların onların hayatında çok önemli bir yeri vardı. Annem son güne kadar tüm oyunları, oyuncularını, yönetmelerini konuşarak günlerini geçiriyor, hatta gitsem de şu oyunda oynasam diyordu." dedi.

Konuşmaların ardından Melek Tartan'ın cenazesi omuzlarda taşındı.

Önceki gün hayatını kaybeden Tartan'ın cenazesi Alsancak Hocazade Camisinde öğle vakti kılınacak namazın ardından Bayraklı Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.

Türk tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden merhum Fikret Tartan'ın eşi olan merhum Melek Tartan. "Bütün oğullarım", Kaktüs çiçeği", "İstanbul efendisi", "Balıkesir muhasebecisi", "Ağaçlar ayakta ölür", "Gönül avcısı" gibi birçok oyunda rol aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Kültür Sanat
