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Meksika'da İlk Lale Festivali Düzenlendi

Meksika'da İlk Lale Festivali Düzenlendi
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Yunus Emre Enstitüsü tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen ilk Lale Festivali'nde katılımcılara lalenin tarihi ve sanattaki yeri hakkında bilgiler verildi, atölye çalışmalarına katıldılar ve lale dikme etkinliğine katıldılar.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi tarafından Meksika'da ilk kez "Lale Festivali" düzenlendi.

Başkent Meksiko'daki YEE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan Meksikalı misafirlere tarihte, edebiyatta ve sanatta lalenin yeri, İstanbul'da her yıl düzenlenen Lale Festivali ve Osmanlı'daki Lale Devri gibi konularda bilgi verildi.

Lalenin Anadolu'ya, oradan Hollanda'ya Türkler aracılığıyla ulaştırıldığını öğrenen katılımcılar, bu bilgi karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Katılımcılar, çeşitli atölye çalışmalarına katılmanın yanı sıra "origami" sanatıyla renkli laleler yaptı.

Lale dikme etkinliğinde ise katılımcılar, hediye edilen laleleri saksılarına dikti ve bakımı hakkında bilgi aldı.

Yoğun programın ardından misafirlere Türk çayı ve lokum ikram edildi.

YEE Meksika Müdürü Salih Gültekin, tüm konuklara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu yoğun talebi karşılamakta zorlandığımızı ifade etmek isterim. Ancak bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki yıl, Meksika Belediyesinin büyük parklarından birinde Geleneksel 2. Lale Festivali'nde buluşmak üzere misafirlerimizi uğurladık. Programdan, kucaklarında bir çift lale ve büyük bir memnuniyetle ayrılan konuklar, sonraki faaliyetleri de sabırsızlıkla beklediklerini bizlerle paylaştılar."

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
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