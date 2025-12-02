Haberler

Megadeth İstanbul'da Final Turnesi Konseri Verecek

Güncelleme:
Metal müziğin efsane grubu Megadeth, 23 Haziran 2026'da İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. Biletler Bubilet üzerinden satışa sunulacak ve grup, yeni albümünde yer alan parçalarla birlikte klasik eserlerini sahneleyecek.

METAL müziğin efsane grubu Megadeth, final turnesi kapsamında 23 Haziran 2026'da İstanbul'a geliyor. Grup, konserini KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirecek.

1983 yılında Dave Mustaine tarafından kurulan Megadeth, bugüne kadar 50 milyonun üzerinde albüm satışı, bir Grammy ödülü, türü şekillendiren albümleri ve kuşaklar boyunca süren etkisiyle metal müzik tarihinin en önemli grupları arasında yer alıyor. Konserin biletleri yalnızca Bubilet üzerinden alınabilecek. Fan Club için bugün saat 14.00'te, genel satış ise 5 Aralık saat 12.00'de satışa sunulacak.

'Peace Sells… But Who's Buying?', 'Rust in Peace' ve 'Countdown to Extinction' gibi klasik albümleriyle bilinen grup; 'Symphony of Destruction', 'Wake Up Dead', 'Holy Wars… The Punishment Due' gibi unutulmaz parçalarıyla metal müziğe damgasını vurdu.

Dave Mustaine, Teemu Mantysaari, James LoMenzo ve Dirk Verbeuren'dan oluşan güncel kadro, son albümleri 'Megadeth' ile grubun köklerine dönüş niteliğinde hızlı, sert ve agresif thrash metal çizgisini yeniden öne çıkarıyor.

İstanbul konserinde yeni albümden 'Tipping Point', 'I Don't Care' ve 'Let There Be Shred' gibi parçaların yanı sıra grubun kült dönemlerine ait klasiklerin de setlist'te yer alması bekleniyor. Megadeth, yaklaşık 40 yılı aşan kariyeri boyunca sahnedeki gücü, tekniği ve etkileyiciliğiyle metal sahnesinin en güçlü topluluklarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
