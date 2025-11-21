Medicana Bahçelievler Hastanesi’nden Türk Müziği Korosu: 'Kasımda Şarkılar Başkadır' Konseri

MEDİCANA Bahçelievler Hastanesi'nin hekim, hemşire ve çalışanlarından oluşan Türk Müziği Korosu, 'Kasımda Şarkılar Başkadır' konseriyle İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konserde konuşan Başhekim Dr. Cem Başaran, "Hastane çalışanlarımızdan oluşan bir koro kurmaya karar verdik çünkü sağlığın iyileştirici gücüne müziğin de katkı sağladığına inanıyoruz. Amacımız insanlara bir şeyler katmak, onlara iyi hissettirmek. Müziğin ruhlara dokunduğuna gerçekten inanıyoruz. Bu doğrultuda sağlıkla sanatı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Koromuz tamamen hastanemizin çalışanlarından oluşuyor; dışarıdan profesyonel bir ekip yok. Profesörümüz, doçentimiz, uzmanlarımız, temizlik personelimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz. Hatta genel müdürümüz bile koronun içinde" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarından oluşan Türk Müziği Korosu, 'Kasımda Şarkılar Başkadır' mottosuyla hazırladıkları konseri İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konsere hastane çalışanları başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Tamamı hastane personelinden oluşan koro, Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin seçkin eserlerini koro ve solo performanslarla seslendirdi. Konser, koro şefi Müge Hale Çetintürk yönetiminde, Dr. Öğr. Üyesi Cem Başaran'ın sunumuyla düzenlendi.

'SAĞLIĞIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE MÜZİĞİN DE KATKI SAĞLADIĞINA İNANIYORUZ'

Konserde konuşan Başhekim Dr. Öğr. Üye. Cem Başaran, "Hastane çalışanlarımızdan oluşan bir koro kurmaya karar verdik çünkü sağlığın iyileştirici gücüne müziğin de katkı sağladığına inanıyoruz. Çocuk doktorumuz Şebnem Altınlı'nın bu alanda bazı çalışmaları vardı ve bu oluşuma öncülük etmek istedi. Böylece iki yıl önce çalışmalara başladık ve bu akşam ikinci konserimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız insanlara bir şeyler katmak, onlara iyi hissettirmek. Müziğin ruhlara dokunduğuna gerçekten inanıyoruz. Bu doğrultuda sağlıkla sanatı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Koromuz tamamen hastanemizin çalışanlarından oluşuyor; dışarıdan profesyonel bir ekip yok. Profesörümüz, doçentimiz, uzmanlarımız, temizlik personelimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz. Hatta genel müdürümüz bile koronun içinde. Hepimiz amatör bir ruhla, keyifle çalışıyoruz. Bu akşamki programımızda misafirlerimizin eğlenmesini ve güzel vakit geçirmesini umuyoruz. İki bölümden oluşan bir konser hazırladık. İlk bölümde Türk sanat müziğine, ikinci bölümde ise Türk halk müziğine yer vereceğiz. Türkülerimizle misafirlerimizi eğlendirmeye çalışacağız" dedi.

'AMACIMIZ TÜRK MÜZİĞİNİ GENÇ KUŞAKLARA SEVDİRMEK'

İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvar Bölümü Öğr. Üye. Müge Hale Çetintürk ise, "Müziğe gönül verdik. Çok küçük yaşlardan itibaren Türk müziğiyle iç içe büyüdük. Şimdi de bunu icra etmenin ve amatör topluluklarla çalışmanın sevincini yaşıyorum. Medicana Bahçelievler Sağlık Grubu ile iki yıldır çalışıyoruz. Bir doktor dostumuz vesile oldu ve çok güzel insanlarla tanıştım. Bu müziği o kadar çok seviyorlar ki; aşkla, heyecanla geliyorlar. Bu heyecan beni de mutlu ediyor. Amacımız Türk müziğini genç kuşaklara sevdirmek. Popüler kültürün ağırlığı nedeniyle Türk müziği giderek geri planda kalıyor. Biz de adeta bir misyon gibi, amatör topluluklarla gençlere bu müziği sevdirmeye çalışıyoruz. Bugünkü konserimizde hem Türk halk müziğinden hem Türk sanat müziğinden eserler seslendireceğiz. Ayrıca bu yıl kaybettiğimiz sanatçılarımız Volkan Konak, Edip Akbayram ve İlhan Şeşen gibi isimlerin makamsal eserlerinden de örnekler sunacağız. Yaklaşık altı yedi aydır çalışıyoruz ve bugün emeğimizin karşılığını alma zamanı. Heyecanımızı ve coşkumuzu melodilerle birlikte seyircilere aktaracağız" ifadelerini kullandı.