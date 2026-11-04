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MDOB'un '3 Tenor' konseri yarın Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

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MDOB, opera ve şan repertuvarından seçkin eserlerin seslendirileceği '3 Tenor' konserini yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Rufina Usmanova'nın piyanoda çalacağı gecede Baran Taner, Onur Polat ve Emrah Sözer solist olarak sahneye çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Tenor" piyanolu şan konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'un açıklamasına göre, opera ve şan repertuvarının seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Piyanoda Rufina Usmanova'nın performans sergileyeceği gecede, Baran Taner, Onur Polat ve Emrah Sözer solist sanatçı olarak sahneye çıkacak.

Konser, üç tenorun seslerini ve yorumlarını bir araya getirecek.

Sanatseverler, hem klasik müziği hem de operayı aynı sahnede deneyimleme fırsatı bulacak.???????

Kaynak: AA
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