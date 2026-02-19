Marmaris Belediye Tiyatrosu ilk oyununu sergiledi

Marmaris Belediyesince hayata geçirilen Marmaris Belediye Tiyatrosu, ilk oyunlarını sahneledi.

Marmaris Belediyesi bünyesinde Marmaris Belediyesi Tiyatrosu (MABET) kuruldu.

MABET oyuncuları, Armutalan Kültür Merkezi'nde ilk oyunları "Böcekler" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Oyunu izleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.

Yazarlığını Alp Bahadır'ın, yönetmenliğini Cengiz Sezgin'in yaptığı "Böcekler"in sahnesinde Ayşe Şahin Gençtürk, Zidan Akgül ve Ahmet Deniz Kurnaz rol aldı.

İlk gösterimde ilgi gören oyun, 14 - 27 Mart, 18 - 25 Nisan ve 15 Mayıs tarihlerinde yeniden sahnelenecek. Ücretsiz olarak sahneye taşınan oyunun davetiyeleri Kültür ve Sanat Evi'nden temin edilebilecek.