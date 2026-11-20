"Maziden Atiye" programı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki çeşitli illerden Şırnak'a gelen öğrenciler, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın ev sahipliğinde ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Edirne, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Bursa'dan gelen gençler, kültür ve medeniyet buluşmaları çerçevesinde Cizre'de ağırlandı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, gençlere ilçenin tarihi geçmişi ve kültürel dokusu hakkında bilgiler verdi. Program kapsamında heyetle birlikte Cizre'nin en önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Kırmızı Medrese ziyaret edildi. Yüzyıllardır ayakta duran tarihi yapıyı gezen öğrenciler, bölgedeki kadim medeniyetin izlerini, mimari dokusunu ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Gençlerin tarih bilincini güçlendirmeyi ve şehirler arası gönül köprüleri kurmayı amaçlayan ziyaretin, öğrencilerin bölge kültürünü yakından tanımasına katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı