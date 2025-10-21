Mardin Kültür Yolu Festivali Sanatla Dolu Dördüncü Gününü Kutluyor

MARDİN Kültür Yolu Festivali, 4'üncü günde de kültür ve sanat etkinlileriyle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 18'inci durağı Mardin Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle 4'üncü gününde sürüyor. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği, Postnişin M. Fatih Çıtlak'ın eşliğinde gerçekleştirdiği 'Devran-ı Şerif' ile Kasımiye Medresesi'nde izleyenlerle buluştu. Recep Arslan ise tasavvuf müziğinin dingin ezgileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Mardinlilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın yazılarından yola çıkarak Engin Yüksel tarafından oyunlaştırılan 'Gün Eksilmesin Penceremden' adlı tiyatro oyunu, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar Salonu'nda sahnelendi. Moderatörlüğünü Ezgi Aşık'ın yaptığı söyleşide de tarihçi-yazar Nermin Taylan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda dinleyicilerle bir araya geldi. Taylan, Mardin'in tarihi, kültürel kimliği ve çok katmanlı mirası üzerine değerli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen 'Taş İşleme Atölyesi'nde geleneksel el sanatlarını deneyimlerken, Kasımiye Medresesi'nde gerçekleştirilen 'Sema Atölyesi'nde ise sema talimi ve remizleri aracılığıyla bu kadim tasavvuf geleneğinin inceliklerini keşfetti. 15 Temmuz Parkı'nda yer alan, rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan Çocuk Köyü, festivalin üçüncü gününde de neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, 'Bil Bakalım Bilgi Yarışması' ile eğlenirken öğrendikleri deneyimler yaşarken 'Karagöz Gölge Oyunu' ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı.

RAP MÜZİĞİN EFSANESİ SAGOPA KAJMER KONSERİ

Festivalde rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, Fuar Alanı'nda konser verdi. Şarkıcı, 'Neyim Var Ki', 'Ateşten Gömlek', 'Toz Taneleri' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca seslendirdi. Sagopa Kajmer sahnede yaptığı konuşmada, "Bugün Kültür Yolu Festivali'nde olmak harika. İlk defa Mardin'de bu kadar çok insana şarkı söylüyorum. Geldiğiniz için teşekkürler" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,