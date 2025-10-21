Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali Sanatla Dolu Dördüncü Gününü Kutluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kültür Yolu Festivali, 4. gününde çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'ndan tiyatro oyunlarına, atölye çalışmalarından Sagopa Kajmer'in konserine kadar birçok etkinlik Mardinlilere keyifli anlar sunuyor.

MARDİN Kültür Yolu Festivali, 4'üncü günde de kültür ve sanat etkinlileriyle devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 18'inci durağı Mardin Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinlikleriyle 4'üncü gününde sürüyor. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği, Postnişin M. Fatih Çıtlak'ın eşliğinde gerçekleştirdiği 'Devran-ı Şerif' ile Kasımiye Medresesi'nde izleyenlerle buluştu. Recep Arslan ise tasavvuf müziğinin dingin ezgileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Mardinlilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın yazılarından yola çıkarak Engin Yüksel tarafından oyunlaştırılan 'Gün Eksilmesin Penceremden' adlı tiyatro oyunu, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar Salonu'nda sahnelendi. Moderatörlüğünü Ezgi Aşık'ın yaptığı söyleşide de tarihçi-yazar Nermin Taylan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda dinleyicilerle bir araya geldi. Taylan, Mardin'in tarihi, kültürel kimliği ve çok katmanlı mirası üzerine değerli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen 'Taş İşleme Atölyesi'nde geleneksel el sanatlarını deneyimlerken, Kasımiye Medresesi'nde gerçekleştirilen 'Sema Atölyesi'nde ise sema talimi ve remizleri aracılığıyla bu kadim tasavvuf geleneğinin inceliklerini keşfetti. 15 Temmuz Parkı'nda yer alan, rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan Çocuk Köyü, festivalin üçüncü gününde de neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, 'Bil Bakalım Bilgi Yarışması' ile eğlenirken öğrendikleri deneyimler yaşarken 'Karagöz Gölge Oyunu' ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı.

RAP MÜZİĞİN EFSANESİ SAGOPA KAJMER KONSERİ

Festivalde rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, Fuar Alanı'nda konser verdi. Şarkıcı, 'Neyim Var Ki', 'Ateşten Gömlek', 'Toz Taneleri' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca seslendirdi. Sagopa Kajmer sahnede yaptığı konuşmada, "Bugün Kültür Yolu Festivali'nde olmak harika. İlk defa Mardin'de bu kadar çok insana şarkı söylüyorum. Geldiğiniz için teşekkürler" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.