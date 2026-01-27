Haberler

Mardin'de 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu kar altında dronla görüntülendi

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde 1920'li yıllarda inşa edilen tarihi İzzet Paşa Karakolu, kar yağışının ardından beyaza büründü. Dronla görüntülenen karakol, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çekti.

MARDİN'de kar yağışının ardından beyaza bürünen 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu, dronla görüntülendi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Akres mevkisinde 1920'li yıllarda yapılan İzzet Paşa Karakolu, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Taş işçiliği ve mimarisi ile de dikkat çeken karakol, dronla görüntülendi. Dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin insanı hayran bıraktığını belirterek, " Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim güzel Mardin'in bu tarihi mekanlarını dronla görüntülüyorum. Bu kez Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen ve halen dimdik ayakta duran tarihi İzzet Paşa Karakolu'nu görüntüledim. Tarihi yapı, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme bürünmüş" dedi.




