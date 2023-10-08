Malta'da Notte Bianca Festivali Kutlamaları

Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen Notte Bianca festivali, hareketli kutlamalarıyla aydınlandı. Ziyaretçiler, ücretsiz olarak erişilebilen çeşitli gösterileri izleme imkanı buldu. Sembolik devlet mekanları da halkı ücretsiz olarak ağırladı. Festival, Malta'nın en büyük yıllık kültürel gösterilerinden biri olarak her Ekim ayının ilk Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Festivalden çeşitli görüntüler

Malta'nın başkenti Valetta Cumartesi gecesi Notte Bianca festivalinin hareketli kutlamalarıyla aydınlandı. Her yıl düzenlenen bu festival "Beyaz Gece" olarak da biliniyor.

Bu büyüleyici gecede ziyaretçiler, tümü ücretsiz olarak erişilebilen çok çeşitli gösterileri izleme imkanı buldu. Öte yandan, başbakanlık ofisi ve müzeler de dahil olmak üzere sembolik devlet mekanları kapılarını ücretsiz olarak açarak halkı ağırladı. Çok sayıda kafe ve restoran da çalışma saatlerini uzattı.

Notte Bianca, Malta'nın en büyük yıllık kültürel gösterilerinden biri olarak her Ekim ayının ilk Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Valletta'dan bildiriyor. (XHTV)