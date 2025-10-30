Haberler

Malatya'da Yeni Çilesiz Kütüphanesi Açıldı

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 250 kişilik yeni bir kütüphane açıldı. Açılışta, kütüphanenin deprem sonrası bölgenin yeniden inşası için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Malatya'da merkez Yeşilyurt Belediyesinin yaptırdığı 250 kişilik Çilesiz Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

8 bin kitabın bulunduğu ve satranç salonuyla dikkati çeken kütüphanenin açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt'un 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Deprem öncesi Malatya'nın parlayan bir yıldızı olan ilçenin şu anda ayağa kalkmaya başladığını belirten Geçit, ilçede TOKİ, yerinde dönüşüm ve rezerv alan olmak üzere toplam 45 bin yeni konutun yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Şehri ayağa kaldırmanın sadece konut, ticarethane ve ofis yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Geçit, "Şehri eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da ayağa kaldırmak gerekiyor. Biz de bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurtspor'umuzu 3. Lig'e çıkardık. Bugün de buraya 250 kişilik bir kütüphane kazandırıyoruz." dedi.

Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da kütüphanelerin önemini vurgulayarak, bu açılışta yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de gençler için hizmete sunulan kütüphanenin şehrin depremden sonra normalleşme yolunda çok önemli adımlar attığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Malatya'nın ayağa kalktığını belirten Er, "Malatya'yı kütüphaneler şehri yapacağız' dedik. Birkaç ay sonra bu eserlerin yükseldiğini göreceksiniz. Bölgenin en büyük kütüphanesini yapıyoruz. Büyükşehir Belediye binamızın içerisinde bir fuaye alanı var. Burada 815 kişilik, 7 gün 24 saat açık olacak bir kütüphane açıyoruz. Çorbası, çayı, kahvesi sınırsız. Gençlerimiz orada çok hummalı bir çalışma içerisine girecek." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, okumanın ve kitabın önemine değinerek, kentin eğitim ve kültür alanında öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını yapan protokol üyeleri ile öğrenciler, kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Kültür Sanat
