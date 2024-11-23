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Malatya'da İçli Köfte Yarışması Düzenlendi

Malatya'da İçli Köfte Yarışması Düzenlendi
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Malatya'nın coğrafi işaret tescilli içli köftesi için Yeşilyurt Belediyesince düzenlenen yarışmada 93 kadın en iyi içli köfte için yarıştı. Jüri, Gül Bakal'ı birinci, Arife Ulaş'ı ikinci ve Aynur Ürkmez'i üçüncü olarak belirledi.

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan içli köfte için yarışma düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesince Çilesiz Semt Konağı'nda gerçekleştirilen yarışmada 93 kadın "en iyi içli köfte" için mücadele etti.

Jüri üyeliğini Nezir Kızılkaya, Dilek Hasar, Saadet Ormancı, Şengül Çilesiz ve Ünalcan Kutal'ın yaptığı yarışma büyük heyecana sahne oldu.

Yarışmaya katılan Saniye Çapkar, birinciliği hedeflediğini belirterek arkadaşlarına başarılar diledi.

İçli köfte yapmanın zor olduğunu anlatan Çapkar, "İçini hazırladıktan sonra dış hamuru, inceliği çok nemli. Hamurunun kıvamını iyi tutturmak lazım." dedi.

Yarışmacı Elif Ayaz ise sabah erkenden içli köfte içini ve hamurunu hazırlayarak yarışmaya katıldığını söyledi.

Daha önce de bu tür yarışmalara katıldığını anlatan Ayaz, köftenin dış hamurunu Malatya bulgurundan yaptığını ifade etti.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu Gül Bakal birinci, Arife Ulaş ikinci, Aynur Ürkmez üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise Güler Oğraş kazandı.

Yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, jüri özel ödülünü kazanan kadına ise gram altın verildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Kültür Sanat
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