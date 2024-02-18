Malatya'da Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Fotoğraf Sergisi Açıldı

Malatya'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı.

2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, Milli Savunma Bakanlığının hazırladığı sergide Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne Mehmetçik'in faaliyetlerini anlattığı fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Fotoğrafların, çekildiği dönemin ruhunu ve o anı anlattığını aktaran Altuğ, şöyle konuştu:

"Sergide yer alan fotoğraflar, hayal gücümüzle o dönemi anlamamızı sağlayan sanat eserleri. Bu fotoğraflar daha önce İstanbul ve Ankara'da sergilendi. Biz de bu fotoğrafları 2. Ordu bölgemizdeki bütün illerimizde sergilemek üzere talep ettik. Öncelikle Malatya'mızda, buradan Şırnak, Hakkari, Adana, Gaziantep bütün illerimizi dolaşacak ve halkımızla buluşacak."

Konuşmanın ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra katılımcılar sergiyi gezdi.

Sergi vatandaşlardan da ilgi gördü.