Maksim Mrvica Türkiye'de Konser Verecek

Tüm konserlerini kapalı gişe sahneleyen, 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü satılan ve çok sayıda altın ve platin plak sahibi olan crossover piyanist Maksim Mrvica, 'SEGMENTI' isimli dünya turnesi kapsamında Türkiye'de de konser verecek. Dünyanın en hızlı parmaklarına sahip piyanisti olarak tanınan Maksim Mrvica, klasik ve çağdaş müziği harmanladığı eserleriyle 25 Ekim'de Volkswagen Arena'da sevenleri ile buluşacak.