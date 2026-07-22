Haberler

Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor

Gümüşhane'deki Limni Gölü Tabiat Parkı doğa tutkunlarını ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, krater gölü ve çam ormanlarıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. İşletmeci bu sezon 300 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı serin havası ve ormanlık alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, yüksek rakımı, iklimi ve çam ormanlarıyla yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalardan biri haline geldi.

Adını aldığı krater gölü ile sarıçam, ladin ve köknar ormanlarının çevrelediği tabiat parkı, sıcak hava ve neminden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler göl çevresinde yürüyüş yapıyor, piknik alanlarında dinleniyor ve serin havanın tadını çıkarıyor.

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesis işletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, sezonun oldukça hareketli geçtiğini, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

İnsanların doğada keyifli vakit geçirdiğini belirten Eroğlu, "Çam ağaçlarının arasında kuş sesleri eşliğinde, şehrin neminden ve stresinden uzak, doğayla vakit geçirmek isteyen bütün misafirlerimizi Limni Gölü'ne bekliyoruz. Bu sezonki hedefimiz 250 ila 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamak." dedi.

Bursa'dan gelen Murat Okuç ise tavsiye üzerine geldiği Limni Gölü'nü çok beğendiğini ifade etti.

Bölgenin doğasından ve serin havasından etkilendiklerini dile getiren Okuç, "Doğası çok güzel, geldiğimize değdi. Gelen dostlara, arkadaşlara tavsiye ederim. Bu bölgede nem olmadığından, yolculuk sırasında aracın klimasını açmaya bile ihtiyaç duymadım. Havası bile yeterliydi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar

Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dediği oluyor
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

Haluk'a bir darbe daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Ülke bu kahramanlığı konuşuyor
Oğuzhan Uğur'un 2017'de 'hırsızlık' suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur "hırsızlık" suçundan işlem görmüş
Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Dev havayolu şirketi kapanıyor
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

Avrupa'da bir ilk: Fransa'dan çocukları korumak için tarihi adım
İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı

Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a sıçradı!