Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Kiraz Festivali'nde ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı ve binlerce vatandaş konseri izledi. Ayrıca festival kapsamında yapılan kiraz yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali'nde Cengiz Kurtoğlu coşkusu yaşandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 38. Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Konseri binlerce vatandaş izledi.

Lapseki Belediyesi 38. Kiraz Festivali'nde ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesinde çay bardağı boğumuna sığmayan meşhur Lapseki kirazı için düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Kiraz yarışmasında dereceye giren aroması, gramajı ve sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirmenin yapıldığı Ziraat-900 kategorisinde birinciliği Hasan Doğan, ikinciliği Ahmet Aksoy, üçüncülüğü Ahmet Öncü, dördüncülüğü Mehmet Turgut ve beşinciliği ise Mehmet Şen elde etti. Diğerleri kategorisinde ise birinci İsmail Okutucu, ikinci Nagihan Kolkoparan, üçüncü Samet Şen, dördüncü Mehmet Oktay ve beşinci Yasemin Güney oldu.

Ödül töreninde, Ziraat-900'de birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye bin 500, diğer çeşitlerde ise, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye bin 500 TL para ödülü verildi.

Ödül törenlerinin ardından bir konuşma yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Köprüsüyle, kirazıyla, şeftalisiyle, tarımı ve turizmiyle birlikte, bölgede yıldızı parlayan ilçe olduk. Lapseki'mizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak, şehrimizin değerlerini tüm Türkiye ile paylaşmak tek amacımızdır. Festivallerimizin öneminin bu anlamda çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Toprağın değerinin, zarafetinin hatırlandığı günler olarak bizlere çok şey öğretti. Kendine has görünümü, lezzeti, tadıyla benzerlerinden ayrılan, 38 yıldır adına düzenlenen festivaliyle Lapseki kirazımız nimetlerin en güzeli, üreticimizin yüz akıdır. Bugün bir marka haline gelen kirazımız festivalde en güzelleri sergilenen, yarışmalarla daima diriliğini koruyan, halkımızın haklı gururudur. Festival çerçevesinde düzenlenen en iyi kiraz yarışmasının üreticilerimizi teşvik ettiğini, ayrıca Lapseki kirazının tanıtımı için çok önemli bir araç olduğunu hatırımızdan çıkarmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan havai fişek gösterisi görsel şölen sundu. Daha sonra ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar Kurtoğlu'nun şarkılarına bir ağızdan eşlik etti. Konserde Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cengiz Kurtoğlu'na günün anısına hediye, çiçek ve kiraz takdim etti.