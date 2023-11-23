Kütahya Belediyesi, Kütahya Şair ve Yazarlar Derneği ile birlikte, 'Sonbaharda Şiir ve Müzik' etkinliği düzenledi. İsa Kahraman, Ahmet Arabacı, Nuray Doğan ve Yıldırım Akgül'ün yanı sıra birçok şair şiirlerini seslendirdi. Programda ayrıca ozan Mustafa Sarı da sahne aldı.

Kütahya'da 'Sonbaharda şiir ve müzik' etkinliği

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi, Kütahya Şair ve Yazarlar Derneği ile birlikte, 'Sonbaharda Şiir ve Müzik' etkinliği düzenledi. Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda İsa Kahraman, Ahmet Arabacı, Nuray Doğan ve Yıldırım Akgül'ün yanı sıra çok sayıda şair şiirlerini seslendirdi.

Şiir dinletisinin ardandan Kütahya'da aşıklık geleneğini sürdüren ozan Mustafa Sarı, sahne aldı.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, Kütahya'nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu ifade etti.

Kütahya Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı İsa Kahraman, şiir ve müzik etkinliğinin düzenlenmesine destek veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti.