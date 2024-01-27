Kütahya'da fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur ile söyleşi

KÜTAHYA - Kütahya'da fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur'un konuşmacı olarak katıldığı "Fotoğrafta Sanat Var mı ?" adlı söyleşi programı düzenlendi. Kütahya Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ve KÜSAD yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül'ün yanı sıra fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşlar katıldı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın Kütahya'da kültür sanat etkinliklerinde çok desteğinin olduğunu söyleyen Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, Sanatın ve sporun bir dalıyla mutlaka uğraşın, bunun çok yararını göreceksiniz. Sanat ve spor insan psikolojisini de ciddi şekilde düzenleyen anlamlı bir kavram. Ben kendim hem sporla iştigal ettim hem sanatla iştigal etmeye çalıştım ve kendi yaşantımda bunun faydasını gördüm" dedi. Yıldırım Akgül konuşmasının sonunda, fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur'a ve programa katılanlara teşekkür etti. Fotoğrafçılığın çok değerli bir iş olduğunu dile getiren fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur ise, "Biz daha çok sokaklarda yaşamımızı sürdürdüğümüzden dolayı daha sosyaliz. İnsanlardan bir şeyler öğreniyoruz, insanlara bir şeyler katıyoruz. Bu anlamda değerli bir iş" diye konuştu.

(ŞEN-EFE-Y)