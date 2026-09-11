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Kütahya’da "çoban ressam" 36 yıldır doğayı tuvale yansıtıyor

Kütahya’da 'çoban ressam' 36 yıldır doğayı tuvale yansıtıyor
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Kütahya’da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki Halil Kırkıl, bir yandan geçimini hayvancılıkla sağlarken diğer yandan 36 yıldır doğaya olan ilgisini resim sanatına yansıtıyor.

Kütahya'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki Halil Kırkıl, bir yandan geçimini hayvancılıkla sağlarken diğer yandan 36 yıldır doğaya olan ilgisini resim sanatına yansıtıyor. "Çoban ressam" olarak tanınan Kırkıl, dağlarda hayvan otlatırken başlayan resim tutkusunu yıllardır sürdürüyor.

1959 yılında Kütahya'nın Göveçci köyünde dünyaya gelen Halil Kırkıl'ın resim sanatına ilgisi, 1985-1990 yılları arasında dağda koyun güderken ressam Hüseyin Yüce'nin çalışmalarını izlemesiyle başladı. Doğayla iç içe bir yaşam süren Kırkıl, Yüce'nin dağlarda yaptığı doğa resimlerinden etkilenerek kendisi de resim yapmaya karar verdi.

Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Kırkıl, resim sanatını doğadan kopmadan sürdürdü. Dağları, köy yaşamını ve doğada karşılaştığı güzellikleri çalışmalarına yansıtan Kırkıl, hayvancılıkla uğraşmasının da resimlerine önemli katkı sunduğunu ifade ediyor.

Ressam Hüseyin Yüce ile yaklaşık 20 yıl arkadaşlık yaptığını belirten Kırkıl, Kütahya'nın önemli ressamlarından Ahmet Yakupoğlu ile de birçok kez bir araya geldiğini anlattı. Yakupoğlu'nun kendisine söylediği sözlerin resim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kırkıl, o tavsiyeyi yıllardır unutmadığını söyledi.

Kırkıl, "Ben tabloda kitap bakıyordum, Yakupoğlu benim kitaba iyi baktığımı görmüş. Bana, 'Öyle bir resim yapacaksın ki duvara asılmayı hak edecek' dedi. Bunu hiç aklımdan çıkarmıyorum. Resme çok emek veriyorum" diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşırken resim yapmaya devam eden Kırkıl, sanatın emek ve sabır gerektirdiğini vurguladı. Yıllar boyunca doğayla kurduğu bağın resimlerine de yansıdığını belirten Kırkıl, gençlerin de istedikleri hedeflere ulaşabilmek için yılmadan çalışmalarını istedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kırkıl, "Gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Kırkıl, geçimini sağladığı hayvancılığın yanı sıra yıllardır sürdürdüğü resim çalışmalarıyla da doğayı ve kırsal yaşamı tuvale aktarmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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