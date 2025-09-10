Kütahya'da Arkeopark Projesi Başlıyor

Kütahya'da yürütülen kazı çalışmalarında hamam ve mescit kalıntısının bulunduğu bölgede arkeopark yapılacak.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol kapsamında, Yakup Çelebi Külliyesi olarak bilinen alanın restorasyonu ve çevre düzenlemesine başlanıldı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, bölgede kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Bölgede yapılan kazı çalışmalarında daha önceden mescit ve hamamın ortaya çıkarıldığını anımsatan Çınar, "En son Sayın Valimiz Musa Işın'ın da katkılarıyla İl Özel İdaremizle bir protokol yapıldı. Bu protokolle burada bir restorasyon ve çevre düzenleme işi için ihale yapılarak ilgili firmaya yer teslim yapıldı, çalışmalarımız başladı." dedi.

Çınar, alandaki kalıntıların tamamının korunduğunu ve zarar görmemesi için titiz bir çalışma yapıldığını, çalışmaların ardından burada arkeopark oluşturulacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada bir arkeopark yapma projemiz var. Mevcut kalıntılarımızın üzerinde üç tane çatımız var. Proje kapsamında bu çatıların altında da eserlerin üzerlerinde yürünebilecek platformlar yapılacak. Göbeklitepe'deki gibi bir sistemle, kalıntıların üzerleri platformlarla düzenlenip ziyaret edilebilecek hale getireceğiz. Bunun yanı sıra yine bu alanda bir çevre düzenlemesi de yapacağız. Buranın yaşanabilir bir yer olması adına bir parkımız ve kafeteryamız olacak. İnsanlar buraya gelip hem tarihi kalıntıları görebilecek hem de çaylarını ve kahvelerini içebilecek."

Alandaki kalıntıların üstünün kapatılmasının söz konusu olmadığını aktaran Çınar, "Burayla alakalı zaman zaman farklı söylemler duyuyoruz. Kesinlikle eserlerin üstünün kapatılması söz konusu değil. Proje açık, herkes ulaşabilir, bizden bilgi alabilirler. Burada zaten hassas bir çalışma yapılıyor. İnce bir işçilikle, eserlere zarar verilmeden çalışmalar yürütülüyor." ifadelerini kullandı.