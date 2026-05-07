Gümüşhane'de kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde kar örtüsünün yanı sıra açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Sazalan mesire yeri ile Erikbeli Yaylası'nda mor, sarı ve beyaz renkli çiçeklerin açmasıyla seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Sisin de etkili olduğu çam ağaçlarıyla kaplı bölgede kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor.

Havanın ısınmasıyla erimeye başlayan kar dolayısıyla akarsuların debisi de yükseldi.