Kültür ve Turizm Bakanlığından şarkıcı Tülay Özer için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da hayatını kaybeden şarkıcı Tülay Özer için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk pop müziğinin güçlü sesi, değerli sanatçımız Tülay Özer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eşsiz yorumlarıyla Türk müziğine iz bırakan merhumeye Allah'tan rahmet, başta kıymetli sanatçımız Zerrin Özer olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."