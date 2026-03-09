Kültür ve Turizm Bakanlığından söz yazarı Ülkü Aker için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da vefat eden ünlü söz yazarı Ülkü Aker için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Aker'in Türk müziğine katkılarını vurgulayarak ailesine başsağlığı diledi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Türk müziğinin kıymetli söz yazarlarından Ülkü Aker'in vefatını üzüntüyle öğrendik. 'Sana Ne Kime Ne', 'Yok Yok Yalan Deme', 'Tek Başına', 'Boşvere Boşvere' gibi hafızalara kazınan eserleriyle Türk müziğine kıymetli katkılar sunan Ülkü Aker'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu