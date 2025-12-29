Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025'te de yardımlarını geniş kitlelere ulaştırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen hizmetleriyle 2025 yılında da yurt içi ve yurt dışında toplumun her kesimine ulaşarak sosyal hayata katkı sundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, düzenli sosyal yardım hizmetleri kapsamında, anne ya da babasını kaybetmiş çocuklar ile engelli bireylerden oluşan toplam 6 bin 858 kişiye muhtaç aylığı desteği sağlandı.

Eğitim alanında yürütülen destek programlarıyla, ilkokuldan üniversiteye uzanan öğrenim sürecinde 50 bin öğrenciye katkı sunuldu.

Gıda yardımları, 2025 yılında vakıf hizmetlerinin en geniş alanlarından biri oldu. Yurt içinde 75 bin 870 aileye düzenli kuru gıda yardımı ulaştırılırken, Ramazan ayında yurt dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ile Suriye'nin kuzeyinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine toplam 95 bin gıda kolisi gönderildi.

Kurban bağışları kapsamında hazırlanan kavurmalar ise 41 bin 678 aileye ulaştırıldı. İmaret hizmetleri çerçevesinde, İstanbul, Ankara, Tokat ve Gaziantep'te her gün 8 bin 500 kişiye sıcak yemek sunulurken, Erzincan'da 3 bin öğrenciye günlük sıcak yemek desteği sağlandı. Mobil Aşevi hizmetinden ise yıl boyunca 1 milyon 49 bin 500 kişi yararlandı.

Cezaevlerinde tatlı ikramı yapıldı

Dini bayramlarda 44 bin 155 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırılırken, mübarek gün ve gecelerde vakıf camileri başta olmak üzere birçok noktada sıcak ikramlar sunuldu.

Sosyal destek faaliyetleri çerçevesinde 106 genç kıza evlilik sürecinde çeyiz desteği sağlanırken, 2 bin 351 çocuk sünnet yardımı hizmetinden yararlandı. Düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında ise 2 bin 500 ortaöğrenim öğrencisi piknik programlarıyla bir araya getirildi. Cezaevlerinde gerçekleştirilen tatlı ikramlarıyla da yıl boyunca farklı kesimlere yönelik sosyal temas sürdürüldü. Bunun yanı sıra hayvan barınaklarına mama desteği ulaştırılarak yardım faaliyetleri çok yönlü biçimde yürütüldü.

İftar sofraları kuruldu

Ramazan ayında düzenlenen Vakıf İftar Buluşmaları da 2025 yılında geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde 151 noktada, her gün yaklaşık 100 bin kişiye iftar ikram edilirken ülke genelinde yaklaşık 3 milyon öğün sofralara ulaştırıldı.

İlk kez yurt dışında da düzenlenen iftar programları kapsamında Lefkoşa, Saraybosna ve Prizren başta olmak üzere 8 farklı noktada, her gün 500 kişiyle aynı sofrada buluşuldu.