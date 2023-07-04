Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü yapımcı James Brock ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Görevimiz Tehlike, Dünya Savaşı Z, James Bond gibi filmlerin yapımcısı James Brock ile bir araya geldi. Bakan Ersoy, ülkemizin uluslararası yapımlar için cazibe merkezi haline geldiğini ve kültürel-sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceğini belirtti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pek çok tanınmış filme imza atan yapımcı James Brock ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Görevimiz Tehlike, Dünya Savaşı Z, James Bond gibi filmlerin yapımcısı James Brock ile görüştü. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter'dan paylaşan Ersoy, "Görevimiz Tehlike, Dünya Savaşı Z, James Bond ve daha pek çok tanınmış filme imza atan yapımcı James Brock ile bakanlığımızda bir araya geldik. Uluslararası yapımlar için cazibe merkezi haline gelen ülkemiz, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.