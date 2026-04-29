Kula'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110.yılı kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kula'da Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. Yılı, Halit Tokul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun Tarih Öğretmeni Çiğdem Kalkan yaptı. Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunup tiyatro gösterileri yapıldı. Program, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin sergilenmesi ile son buldu.

Programa Kaymakam Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Askerlik Şube Başkanı Personel Astteğmen Alper Aslan, Şube Müdürleri Ahmet Varol ve İsa Dilek, İlçe Tarım Müdürü Davut Özel, İlçe Nüfus Müdürü Özgür Demir, İlçe Sağlık Müdürü İlker Adanır, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı