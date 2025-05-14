Kula'da Gelincikler Açtı, Doğa Kırmızı Bir Halı Gibi Süslendi
Manisa'nın Kula ilçesinde gelinciklerin açmasıyla birlikte bazı alanlar muhteşem bir kırmızı renge büründü. İlçede havaların ısınmasıyla birlikte yoldan geçen vatandaşlar, çiçeklerin güzelliği karşısında hayran kaldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde gelinciklerin açmasıyla bazı alanlar kırmızıya büründü.
İlçede havaların ısınmasıyla eski Selendi yolu üzerinde açan çiçekler, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Nişanlısıyla alanda fotoğraf çektiren Hatice Dereköylü, çiçeklerin güzelliğinin insanı başka bir dünyaya taşıdığını söyledi.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Kültür Sanat