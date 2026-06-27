Poşette bulduğu kırlangıç yavrularını gündüz dükkanında, gece evinde besliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Göçmenler, iş yerinin önünde poşet içinde bulduğu 4 kırlangıç yavrusuna sahip çıkarak bakımlarını üstlendi.

Karacabey ilçesinde erkek kuaförü Mehmet Göçmenler, geçen hafta iş yerinin kapısını açarken dükkanın önünde poşette 4 kırlangıç yavrusu olduğunu fark etti.

Etrafı kontrol eden Göçmenler, bölgede herhangi bir yuva göremeyince yavruları dükkanına aldı.

Göçmenler, internetten ve çevresindeki kuş besleyicilerinden aldığı bilgilerle, yavruları her yarım saatte un kurdu ve solucanla beslemeye başladı.

Yavrulara gündüz iş yerinde, gece de evinde bakan Göçmenler, ilk bulduğunda tüyleri dahi olmayan yavruları, gökyüzüyle buluşacakları güne kadar beslemek istiyor.

"Un kurdu sipariş ettik, solucan veriyoruz"

Mehmet Göçmenler, AA muhabirine, yavru kırlangıçları iş yerinin önünde bulduğunu ve sahiplendiğini anlattı.

Daha önce kırlangıçlar hakkında hiç bilgisi olmadığı için öncelikle bir araştırma yaptığını belirten Göçmenler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de çok fazla tecrübe sahibi değiliz. Videolardan, internetten bakıp neler vermemiz gerektiğini öğrendik. Burada eş, dost, arkadaşlar yem verelim diye söylediler, yem vermeye başladık. Un kurdu sipariş ettik, solucan veriyoruz. Arada yumurta sarısı falan veriyorum ama büyüdükçe çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Bir haftalık oldular, bir haftadır bendeler."

Göçmenler, yavruları yanından ayırmadığını dile getirerek, "Akşamları giderken eve götürüyorum, dükkana gelirken de geri getiriyorum. O süreçte mümkün oldukça sık sık aralıklarla mama vermek gerekiyor. Yavrular uykudayken çok fazla acıkmıyorlar, 3-4 saat bir boşluk oluyor ama onun dışında sık sık mama vermeye çalışıyoruz, yarım saat, bir saat arayla besleniyorlar." ifadesini kullandı.

Dükkanında 11 yıldır "Minnoş" adını verdiği kediye de bakan Göçmenler, "Kuş yavrularını avucumun içine alıp kediye gösterdim, esneyip uykusuna devam etti. Yavruları gönül rahatlığıyla kediyle baş başa bırakıyorum. Birbirlerine alıştılar." dedi.