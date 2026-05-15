Kozan'da Gençlik Haftası'nda Şehit Saimbey Anıldı, Mezalim Fırınında Dualar Edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele kahramanı şehit kaymakam Saimbey kabri başında anıldı, mezalim fırını önünde dualar edildi.

Kozan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kozan gençliği Milli Mücadele kahramanları ve şehitleri dualarla andı. Etkinlikte ilk olarak Kozan Şehitliği ziyaret edildi. Kozan İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde, Milli Mücadele kahramanı Saim Bey ve tüm şehitler kabirleri başında dua edilerek anıldı. Mezarlıktaki törenin ardından Kozan Anadolu Lisesi bando takımı tarihi sokaklarda Türk bayraklı kortej yaptı. Kortej sonrası gençler, Ermenilerin Türkleri yaktığı temsili fırının önünde şehitler için dua etti.

Kuvayi Milliye Derneği Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı burada yaptığı konuşmada, Ermenilerin Türkleri yakmış olduğu temsili fırını göstererek, "Bunu iyi bilin bu memleket ne bedeller ödeyerek bu hale gelmiştir. Bunu koruyacak sizlersiniz. Bu ruhu çocuklara ve gelecek nesillere çok iyi anlatmak gerek. Ermeniler burada Türkleri yakmış bunu kimse inkar edemez. İnkar etmeye de kimsenin hakkı yok. Bunu en iyi şekilde anlatacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı