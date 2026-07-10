'Köyümde açık hava sinema gösterimi' Arabacı Köyü'nde devam edecek

Düzce'de köy yaşamının sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Köyümde Açık Hava Sinema Gösterimi" etkinliğinin dördüncü durağı Akçakoca ilçesine bağlı Arabacı Köyü olacak.

Çocuklara ve ailelere keyifli bir yaz akşamı sunmayı hedefleyen etkinlikte, açık hava sinema gösteriminin yanı sıra şişme oyun parkı ve çeşitli eğlence etkinlikleri de yer alacak. Organizasyon, geçmişin köy meydanı buluşmalarını yeniden canlandırarak komşuluk kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Etkinlik, 10 Temmuz Cuma günü Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM) bahçesinde gerçekleştirilecek. Sinema gösterimi saat 20.00'de başlayacak.

Yetkililer, tüm vatandaşları aileleriyle birlikte etkinliğe katılarak yaz akşamının keyfini çıkarmaya davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı